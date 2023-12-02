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Кожевников оценил решение тренера «Коламбуса» создать полностью русскую тройку атаки

Кожевников оценил решение тренера «Коламбуса» создать полностью русскую тройку атаки
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил решение тренера «Коламбуса» создать полностью русскую тройку атаки, в которую вошли Дмитрий Воронков, Кирилл Марченко и Егор Чинахов.

«На наших надеются, конечно. Одни из сильнейших игроков, которые дают результат. А Воронков, может, ещё не привык – первый год же всё-таки. Так что всё встанет на свои места», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

В матче с «Оттавой» российское звено поучаствовало в заброшенной шайбе, гол забил Воронков. Также россияне устроили массовую стычку на льду.

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