Главный тренер «Автомобилиста» назвал причины неожиданного поражения от «Куньлуня»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (2:5).

«Сегодня соперник был быстрее, был больше заряжен на борьбу, выигрывал эту борьбу. Мы сегодня много ошибались — соперник заставлял нас это делать, наказывал нас за наши ошибки. Надо больше работать командой, помогать друг другу исправлять эти ошибки. Но сегодня это не удалось», — приводит слова Заварухина официальный телеграм-канал «Автомобилиста».

Сегодня, 2 декабря, в Мытищах на «Арене-Мытищи» прошла встреча регулярки КХЛ. «Куньлунь Ред Стар» сыграл с екатеринбургским «Автомобилистом». Матч закончился победой китайской команды со счётом 5:2 (2:0, 1:1, 2:1).