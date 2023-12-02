«Вот он — человек дня». Никита Задоров впервые появился в форме «Ванкувера»

Российский защитник Никита Задоров впервые появился в форме «Ванкувер Кэнакс» на тренировке команды. Ранее он был обменян из «Калгари Флэймз».

«Вот он — человек дня, в одежде «Кэнакс». Задоров, 91-й номер», — говорится в сообщении журналиста Эрика Фрэнсиса в соцсети Х (ранее Twitter).

Фото: Страница в соцсети Х (ранее Twitter) журналиста Эрика Фрэнсиса

Напомним, взамен Задорова «Калгари» получил драфт-пик пятого раунда в 2024 году и пик в третьем раунде в 2026-м.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Задоров принял участие в 21 матче в регулярном чемпионате, где записал в свой актив один гол и пять результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ Никита Задоров принял участие в 588 матчах, в которых забил 42 гола и сделал 90 результативных передач при среднем коэффициенте полезности «+6».