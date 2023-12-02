«Это не идеальный вариант». Журналист The Athletic оценил международный турнир от НХЛ

Журналист The Athletic Крис Джонстон высказался о возможном международном турнире, который организует НХЛ и планируется провести в 2025 году.

«Неужели НХЛ действительно думает, что Кубок мира с участием всего четырёх стран станет приятным опытом для всех участников? Слушайте, это не идеальный вариант. НХЛ и NHLPA это понимают.

Но после ядерной зимы без хоккея лучших из лучших в течение почти десятилетия планируемое мероприятие для четырёх стран в 2025 году может, по крайней мере, подогреть некоторый аппетит, собрав вместе лучших игроков из США, Канады, Швеции и Финляндии.

(Остаётся некоторая дискуссия о том, как найти способы привлечь лучших игроков из других стран, но пока неясно, как именно это будет работать.)

В любом случае это означает начало. Первый шаг в правильном направлении для игры на международной арене.

Будет провалом, если через 10 лет НХЛ не доберётся до того уровня, когда её игроки будут соревноваться либо на Олимпийских играх, либо на настоящем Кубке мира с участием лучших из лучших каждые два года. Но я лично буду рад такому шансу увидеть, как Кросби, Макдэвид и Маккиннон сразятся с Кейном, Мэттьюсом и Ткачуком/Ткачуками в свитерах своих национальных команд через 14 месяцев, даже если это событие в конечном итоге будет напоминать показательное выступление», — приводит слова Джонстона The Athletic.