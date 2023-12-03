Две передачи Свечникова и 21 сейв Кочеткова помогли «Каролине» одолеть «Баффало»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:2.
В составе победителей две заброшенные шайбы в свой актив записал Себастьян Ахо, ещё по разу отличились Джек Друри, Стефан Ноэсен, Теуво Терявяйнен и Брэди Шей. Российский нападающий Андрей Свечников стал автором двух результативных передач. Его соотечественник, голкипер Пётр Кочетков отразил по ходу встречи 21 бросок по своим воротам.
У гостей сегодня забивали Кейси Миттельштадт и Тайсон Джост.
«Каролина» после этой победы занимает пятое место в таблице Восточной конференции, «Баффало» — 13-е.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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