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Две передачи Свечникова и 21 сейв Кочеткова помогли «Каролине» одолеть «Баффало»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:2.

В составе победителей две заброшенные шайбы в свой актив записал Себастьян Ахо, ещё по разу отличились Джек Друри, Стефан Ноэсен, Теуво Терявяйнен и Брэди Шей. Российский нападающий Андрей Свечников стал автором двух результативных передач. Его соотечественник, голкипер Пётр Кочетков отразил по ходу встречи 21 бросок по своим воротам.

У гостей сегодня забивали Кейси Миттельштадт и Тайсон Джост.

«Каролина» после этой победы занимает пятое место в таблице Восточной конференции, «Баффало» — 13-е.

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