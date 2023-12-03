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Две передачи Свечникова и 21 сейв Кочеткова помогли «Каролине» одолеть «Баффало»

Две передачи Свечникова и 21 сейв Кочеткова помогли «Каролине» одолеть «Баффало»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:2.

В составе победителей две заброшенные шайбы в свой актив записал Себастьян Ахо, ещё по разу отличились Джек Друри, Стефан Ноэсен, Теуво Терявяйнен и Брэди Шей. Российский нападающий Андрей Свечников стал автором двух результативных передач. Его соотечественник, голкипер Пётр Кочетков отразил по ходу встречи 21 бросок по своим воротам.

У гостей сегодня забивали Кейси Миттельштадт и Тайсон Джост.

«Каролина» после этой победы занимает пятое место в таблице Восточной конференции, «Баффало» — 13-е.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Ахо (Джарвис, Славин) – 15:26     2:0 Друри (Нечас, Чатфилд) – 16:36     3:0 Ахо (Свечников, Бёрнс) – 21:06 (pp)     4:0 Ноэсен (Нечас, Славин) – 34:12     5:0 Терявяйнен (Свечников, Бёрнс) – 38:04 (pp)     5:1 Миттельштадт (Так, Йокихарью) – 44:08     6:1 Шей (Терявяйнен) – 48:05 (sh)     6:2 Джост (Кребс) – 49:24    
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