Минтюков делит третье место по очкам среди новичков НХЛ, до Бедарда — шесть очков

20-летний российский защитник «Анахайм Дакс» Павел Минтюков отметился результативной передачей в игре с «Колорадо Эвеланш» (4:3 Б).
Таким образом, в текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги на счету россиянина 13 (1+12) очков по итогам 24 матчей.
Как сообщает пресс-служба лиги, Минтюков делит третье-пятое места по набранным очкам среди новичков. По 13 баллов также набрали нападающий «Нэшвилл Предаторз» Люк Евангелиста (3+10 в 22 матчах) и форвард «Аризоны Койотс» Логан Кули (2+11 в 23 играх).
Лидером среди новичков остаётся нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард с 19 (11+8) очками. Второе место занимает защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Люк Хьюз с 14 (3+11) баллами.
В следующем матче «утки» сыграют с «лавинами» в гостях в ночь на 6 декабря в 5:00 мск.