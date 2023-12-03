Форвард СКА Гальченюк в матче с «Металлургом» исполнил буллит без броска

В Магнитогорске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Металлург» принимал СКА. Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 3:2.

В послематчевой серии буллитов нападающий СКА Алекс Гальченюк выполнил свою попытку, не бросив по воротам. Шайба сошла с крюка, однако оказалась в воротах голкипера «Магнитки» Артёма Загидулина.

ВИДЕО

В текущем регулярном сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Гальченюк сыграл 36 матчей, в которых забросил 12 шайб и отдал 15 результативных передач, набрав в общей сложности 27 очков.

Напомним, в следующем матче подопечные Андрея Разина примут в Магнитогорске ЦСКА. СКА отправится в гости к «Автомобилисту» в Екатеринбург. Обе игры состоятся 5 декабря.