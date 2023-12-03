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Р. Ротенберг — о Сергееве: нужно держать удар и нельзя так подводить команду

Р. Ротенберг — о Сергееве: нужно держать удар и нельзя так подводить команду
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победного матча с «Металлургом» (3:2 Б) рассказал о трёх удалениях защитника армейского клуба Артёма Сергеева. Отметим, что одно из удалений игрока обороны было в овертайме.

«Хоккей – игра эмоций. Уже поговорили с Сергеевым, который схватил несколько удалений, он сделает правильные выводы. Нельзя вестись на провокации, надо, несмотря ни на что, продолжать делать свою работу. Мужская работа, нужно держать удар и нельзя так подводить команду. Но это наш резерв. Не всё сегодня получалось, не лучшая наша игра, но очень важная победа», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В следующем матче «Металлург» примет в Магнитогорске ЦСКА. СКА отправится в гости к «Автомобилисту» в Екатеринбург. Обе игры состоятся 5 декабря.

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