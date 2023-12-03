Р. Ротенберг — о победной серии СКА: трус не играет в хоккей

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итог победного матча с «Металлургом» (3:2 Б). Эта победа стала для армейцев 11-й подряд.

«Отличная игра уровня плей-офф. Хорошее начало от нас. Надо работать над реализацией, дорожить моментами. Хочу отметить Загидулина, он сыграл на очень высоком уровне. Потом мы наудалялись, это недопустимо. Надо улучшить игровую дисциплину. Самоотверженная игра наших ребят стала решающим фактором, они ловили шайбу на себя – лицом, как угодно, жертвовали собой. Ключевой отрезок, когда Бардаков поймал на себя. Захару повезло, но наша задача – не допускать столько удалений, чтобы потом наши игроки не были на травме, как Швец-Роговой два года. Надо убирать удаления.

Команда сплотилась, с этого момента стали играть единым кулаком. В третьем периоде здорово сыграли, реализация подвела, но здорово играл вратарь. На буллитах проявили мастерство, выиграли. Такая игра привлекает болельщиков, больше детишек пойдут в хоккейные школы, для нас это очень важно.

Поляков – наш воспитанник, колпинский пацан. Уже давно играет на высоком уровне, но может ещё лучше. У него были стопроцентные моменты в первом периоде. Очень трудолюбивый игрок, всегда играет на команду. Дальше продолжаем работать, чтобы вывести ребят на новый уровень. Радует, что наши воспитанники ведут команду за собой.

Что говорил во втором перерыве? Сильный соперник, они очень хотели выиграть. Сильная, мастеровитая команда, есть олимпийские чемпионы, чемпионы мира, в том числе на тренерском мостике. Поздравляю Сергея Мозякина от всей души, сегодня он получил награду. Здесь без секретов – работа и дисциплина, игра на команду.

Как выстроить работу, чтобы продолжать побеждать? Каждый день доказывать заново. Это спорт, мужская игра. Трус не играет в хоккей», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.