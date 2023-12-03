Разин — о поражении от СКА: на буллитах не повезло, ничего страшного, в плей-офф их нет

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал о поражении от СКА (2:3 Б) в домашнем матче.

«Хорошая игра, достойные соперники. Никто не отсиживался в обороне, было много и позиционных, и контратак. Вратари сегодня хорошо играли, хоккей должен был понравиться, несмотря на маленький счёт. В буллитах немного не повезло – ничего страшного, в плей-офф буллитов нет.

Гребёнкина выпустил на буллитах, потому что он в принципе один на один разбирается. Плюс у меня в «Северстали» Петунин забивал, я же тоже смотрю хоккей других команд. Гребёнкин то ли четыре из пяти, то ли пять из шести за «Амур» забил, и два из двух забивал.

Первое звено мне сегодня очень понравилось, они хорошо играли. Им нужны такие соперники, сильные, против которых интересно играть. Сегодня я их игрой доволен.

Согласен, что Канцеров становится солиднее в роли центра. Сегодня справился. Вообще сегодня все четыре звена играли очень хорошо. Не без ошибок, второй гол – ляп получился. Был более или менее равный первый период, но второй и третий мы выглядели лучше», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.