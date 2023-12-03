Разин рассказал о состоянии травмированных игроков «Металлурга»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от СКА (2:3 Б) в домашнем матче рассказал о о состоянии травмированных игроков «Магнитки».

«Неколенко на травме. Ерёменко уже катается с общей группой, просто его функциональное состояние оставляет желать лучше. Скорее всего, до перерыва не будем рисковать. Дронов пока даже на лёд не выходит, но прогресс виден. Паливко вот-вот уже, уже вовсю катается. Квартальнов ещё на лёд не выходит, но уже интенсивно работает в зале. Надеюсь, после перерыва в лазарете если и останется, то один человек», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В следующем матче «Металлург» примет в Магнитогорске ЦСКА. СКА отправится в гости к «Автомобилисту» в Екатеринбург. Обе игры состоятся 5 декабря.