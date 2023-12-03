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Пилипенко установил рекорд «Северстали» в КХЛ по продолжительности результативной серии

В эти минуты в Череповце на стадионе «Ледовый дворец» проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Северсталь» принимает «Барыс». После второго периода счёт равный 2:2.

В начале второй двадцатиминутки форвард череповецкого клуба Кирилл Пилипенко с передач Адама Лишки и Данила Аймурзина забросил вторую шайбу в ворота гостей.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, Пилипенко набрал очки в девятом матче подряд и установил новый рекорд «Северстали» в КХЛ по продолжительности результативной серии. Предыдущее достижение принадлежало Александру Петунину – восемь матчей в сезоне-2020/2021.