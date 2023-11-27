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Нападающий «Северстали» Коростелёв рассказал о проблеме череповецкого клуба

Нападающий «Северстали» Коростелёв рассказал о проблеме череповецкого клуба
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Нападающий «Северстали» Никита Коростелёв рассказал об одной из проблем череповецкого клуба в текущем сезоне.

«На серьёзных соперников настрой у команды более боевой: бьёмся, одерживаем победы, но с равными соперниками выходит наоборот? Да, действительно. Такая проблема у нас есть: мы можем выйти и обыграть лидера, а можем уступить прямому конкуренту. Вижу причину в том, что иногда мы по разным причинам отходим от своей системы игры. Когда мы чётко следуем нашим игровым принципам, то мы способны обыграть любую команду, что уже неоднократно доказывали.

Если с нападением всё очень хорошо, то что же происходит с обороной? Часть нашей игры построена на риске. Возможно, стоит выводить шайбу из зоны более простыми способами. Особенно это касается моментов, когда мы ведём лишь в одну шайбу», — сказал Коростелёв в интервью Охтинскому пресс-центру.

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