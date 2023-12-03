Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Нефтехимик. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Новичок «Ак Барса» Райли Барбер забросил первые шайбы за казанский клуб

Новичок «Ак Барса» Райли Барбер забросил первые шайбы за казанский клуб
Аудио-версия:
Комментарии

В Казани закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Ак Барс» принимал «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

Новичок «Ак Барса» Райли Барбер забросил свои первые шайбы за казанский клуб в своём третьем матче за команду. 29-летний нападающий отличился на 44-й и 58-й минутах матча. Всего в матче нападающий набрал четыре очка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, в следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Ак Барс» сыграет в Череповце с «Северсталью». «Нефтехимик» в гостях сыграет с «Трактором». Обе игры состоятся 5 декабря.

Материалы по теме
Видео
«Ак Барс» одержал четвёртую победу подряд, обыграв дома «Нефтехимик», Барбер сделал дубль
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android