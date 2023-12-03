Новичок «Ак Барса» Райли Барбер забросил первые шайбы за казанский клуб

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В Казани закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Ак Барс» принимал «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

Новичок «Ак Барса» Райли Барбер забросил свои первые шайбы за казанский клуб в своём третьем матче за команду. 29-летний нападающий отличился на 44-й и 58-й минутах матча. Всего в матче нападающий набрал четыре очка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, в следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Ак Барс» сыграет в Череповце с «Северсталью». «Нефтехимик» в гостях сыграет с «Трактором». Обе игры состоятся 5 декабря.