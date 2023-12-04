Голевая передача Капризова помогла «Миннесоте» разгромить «Чикаго»

В Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором сыграли местный клуб «Миннесота Уайлд» и «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
В составе «дикарей» заброшенными шайбами отметились Марко Росси (дубль), Матс Цуккарелло и Мэтт Болди. Гости ответили голом в исполнении Тейлора Рэддиша. Отметим, что в составе хозяев одну результативную передачу в свой актив записал российский нападающий Кирилл Капризов.
Таким образом, «Миннесота» одержала третью победу подряд в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Она набрала 20 очков и поднялась на 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Чикаго», потерпевший третью неудачу подряд, с 14 очками остался 15-м.
- 4 декабря 2023
-
00:32
- 3 декабря 2023
-
23:46
-
23:32
-
23:11
-
22:44
-
22:35
-
22:25
-
22:14
-
22:08
-
21:44
-
21:29
-
21:13
-
21:02
-
20:49
-
20:34
-
20:26
-
20:21
-
20:12
-
19:56
-
19:51
-
19:42
-
19:19
-
19:15
-
19:04
-
18:45
-
18:30
-
18:26
-
18:23
-
18:19
-
18:11
-
18:04
-
17:45
-
17:37
-
17:11
-
16:56