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Голевая передача Капризова помогла «Миннесоте» разгромить «Чикаго»

Голевая передача Капризова помогла «Миннесоте» разгромить «Чикаго»
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В Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором сыграли местный клуб «Миннесота Уайлд» и «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе «дикарей» заброшенными шайбами отметились Марко Росси (дубль), Матс Цуккарелло и Мэтт Болди. Гости ответили голом в исполнении Тейлора Рэддиша. Отметим, что в составе хозяев одну результативную передачу в свой актив записал российский нападающий Кирилл Капризов.

Таким образом, «Миннесота» одержала третью победу подряд в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Она набрала 20 очков и поднялась на 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Чикаго», потерпевший третью неудачу подряд, с 14 очками остался 15-м.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Росси (Фэйбер, Цуккарелло) – 02:11     2:0 Росси – 12:08 (pp)     3:0 Цуккарелло (Капризов, Голигоски) – 17:07     4:0 Болди (Цуккарелло, Сперджен) – 31:36 (pp)     4:1 Рэддиш (Джонсон, Бедард) – 52:55 (pp)    
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