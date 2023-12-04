Голевая передача Капризова помогла «Миннесоте» разгромить «Чикаго»

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В Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором сыграли местный клуб «Миннесота Уайлд» и «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе «дикарей» заброшенными шайбами отметились Марко Росси (дубль), Матс Цуккарелло и Мэтт Болди. Гости ответили голом в исполнении Тейлора Рэддиша. Отметим, что в составе хозяев одну результативную передачу в свой актив записал российский нападающий Кирилл Капризов.

Таким образом, «Миннесота» одержала третью победу подряд в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Она набрала 20 очков и поднялась на 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Чикаго», потерпевший третью неудачу подряд, с 14 очками остался 15-м.