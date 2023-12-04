Панарин обошёл Кейна и вышел на четвёртое место по количеству 4-очковых игр в НХЛ

Этой ночью «Нью-Йорк Рейнджерс» победили «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 6:5. Игра прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Российский нападающий хозяев Артемий Панарин набрал в этой встрече 4 (3+1) очка. Этот результат помог россиянину обойти форварда «Детройт Ред Уингз» Патрика Кейна (18) и сравняться с нападающий «Колорадо» Микко Рантаненом по количеству 4-очковых игр с момента своего дебюта в НХЛ. Теперь у Панарина 19 игр с четырьмя и более очками. По этому показателю Панарин и Рантанен уступают из действующих игроков только Коннору Макдэвиду (34), Леону Драйзайтлю (24) и Никите Кучерову (24).

Панарин провёл на площадке 19 минут 15 секунд. Он нанёс четыре броска и закончил игру с показателем «+1» по системе «плюс-минус».