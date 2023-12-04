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Хет-трик Маршана принёс «Бостону» домашнюю победу над «Коламбусом»

Хет-трик Маршана принёс «Бостону» домашнюю победу над «Коламбусом»
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В Бостоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» нанёс поражение «Коламбус Блю Джекетс» (3:1).

Хет-триком в этой встрече отметился 35-летний форвард хозяев Брэд Маршан. Все три шайбы канадец оформил в третьем периоде. У гостей единственный гол на счету Буна Дженнера.

«Бостон» одержал третью победу подряд, набрал 37 очков и делит первое место с «Нью-Йорк Рейнджерс» в таблице Восточной конференции. В следующем матче «Брюинз» 8 декабря примут дома «Баффало Сэйбрз».

«Коламбус» остался с 20 очками и занимает предпоследнее, 15 место в таблице Востока. В ближайшей игре «жакеты» 6 декабря сыграют дома с «Лос-Анджелес Кингз».

НХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2023, понедельник. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Дженнер (Оливье, Веренски) – 39:25     1:1 Маршан (Хайнен, Койл) – 41:56     2:1 Маршан – 45:37 (pp)     3:1 Маршан (Заха, Макэвой) – 47:46 (pp)    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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