Хет-трик Маршана принёс «Бостону» домашнюю победу над «Коламбусом»

В Бостоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» нанёс поражение «Коламбус Блю Джекетс» (3:1).

Хет-триком в этой встрече отметился 35-летний форвард хозяев Брэд Маршан. Все три шайбы канадец оформил в третьем периоде. У гостей единственный гол на счету Буна Дженнера.

«Бостон» одержал третью победу подряд, набрал 37 очков и делит первое место с «Нью-Йорк Рейнджерс» в таблице Восточной конференции. В следующем матче «Брюинз» 8 декабря примут дома «Баффало Сэйбрз».

«Коламбус» остался с 20 очками и занимает предпоследнее, 15 место в таблице Востока. В ближайшей игре «жакеты» 6 декабря сыграют дома с «Лос-Анджелес Кингз».

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