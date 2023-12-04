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Главный тренер «Миннесоты» прокомментировал третью подряд победу после своего назначения

Главный тренер «Миннесоты» прокомментировал третью подряд победу после своего назначения
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Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс высказался о третьей подряд победе своей команды после того, как он был назначен на этот пост после увольнения своего предшественника Дина Эвасона.

Напомним, в матче, который прошёл этой ночью, «Уайлд» взяли верх дома над «Чикаго Блэкхоукс» (4:1).

«Это была действительно хорошая неделя, и я думаю, что сегодня мы продолжили оттачивать ту игру, которую мы хотим видеть дома. Мы несколько слабовато начали. Хорошо отстояли меньшинство. Флери сделал несколько хороших сейвов, а потом, я думаю, мы хотели добиться того, что, по нашему мнению, дало бы нам наилучшие шансы на победу. Так что приятно, что нам удалось провести на таком уровне три подряд игры», — приводит слова Хайнса официальный сайт НХЛ.

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