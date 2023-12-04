The Athletic: из-за игры на удержание российские таланты «Коламбуса» сидели на скамейке

Журналист The Athletic Аарон Портцлайн высказался о тактике главного тренера «Коламбуса» Паскаля Венсана в текущем сезоне, которая, по мнению обозревателя, помешала «жакетам» победить в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (1:3).

Напомним, все три шайбы «Бостона» были заброшены в третьем периоде, в который «Коламбус» входил, ведя в счёте 1:0.

«Одной из историй «Коламбуса» в этом сезоне является их тенденция входить в режим «как бы чего не вышло», когда они оберегают добытое преимущество, начиная удаляться в своей зоне и проводя всё время в обороне. Логичный результат этого, разумеется, опустошающий гол (или два) в их ворота.

Тренер Паскаль Венсан в последнее время сильно опирался на вторую линию «Блю Джекетс» Воронков — Чинахов — Марченко, но никто из этих троих не играет в меньшинстве, поэтому три атакующих таланта «Коламбуса» закончили матч, просидев долгое время на скамейке», — написал Портцлайн в своей статье на The Athletic.