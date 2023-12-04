Вратарь «Локомотива» Мурашов: хотелось бы сыграть в одной команде с Малкиным и Кросби

Вратарь «Локомотива» Сергей Мурашов рассказал о желании сыграть в «Питтсбург Пингвинз» с Евгением Малкиным и Сидни Кросби. Напомним, на драфте НХЛ — 2022 его выбрали «пингвины» в четвёртом раунде под общим 118-м номером.

«После того как выбрал «Питтсбург» на драфте, не было мысли отправиться в Северную Америку? Таких мыслей у меня не было. Когда защитники Кудрявцев и Малявин из команды моего года рождения уезжали в Канаду, то это был выпускной год и у них имелись какие-то далеко идущие планы. Я же смело подписал контракт с «Локомотивом» и считаю, что принял правильное решение, учитывая, какой у нас тренерский штаб в молодёжке и главной команде. Рассуждать об отъезде можно, когда закончится контракт и станет понятно, какая ситуация сложится в «Питтсбурге», и где меня там видят, и что будет в «Локомотиве». Это разговор не сегодняшнего дня. Почти все российские вратари, которые выступают в НХЛ, сначала состоялись в России, а потом подготовленными поехали в Северную Америку. Это тоже было аргументом при принятии решения. Шестёркин и Сорокин многого добились в КХЛ.

Сильные и слабые стороны Тристана Джерри? Я в конце прошлого сезона познакомился с тренером вратарей «Питтсбурга». Мы с ним как раз обсуждали Джерри. У него хорошее чтение игры, здорово предугадывает ситуацию. Ещё выделю характер. Он всегда сражается, вне зависимости от того, что происходит на площадке, и от того, кто в соперниках, хочет поймать любую шайбу.

Как только меня задрафтовали, то стал следить «Питтсбургом» и его вратарями. Хотелось бы в один прекрасный день сыграть в одной команде с Евгением Малкиным и Сидни Кросби. Я познакомился с несколькими людьми из системы «Пингвинз», но постоянно нахожусь на связи с тренером вратарей. Если у меня есть вопросы, то через него всегда могу обратиться к психологу или специалисту по физподготовке. Он смотрит игры и готов дать оценку моим действиям. Хотя понятно, что я ежедневно работаю с нашими тренерами. В этот процесс никто со стороны не лезет. Ни Марио Лемье, ни Кросби пока не звонили? Нет, ждут, наверное, что я и сам позвоню (смеётся)», — сказал Мурашов в интервью Allhockey.