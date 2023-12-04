Рябыкин: почему прошлый сезон должен был выбить из колеи? Ничего сверхъестественного

Главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин рассказал, что работа в прошлом сезоне в «Авангарде» не повлияла на его будущее.

«Мне нравится наша тенденция в «Витязе», но не могу сказать, что я всем доволен. Есть моменты, которые нам всё-таки надо улучшать. Наверное, к новому клубу ещё до сих пор привыкаю. Где-то можно было бы улучшить оборону, но у нас сейчас такой возможности нет.

Лично у меня никаких опасений не было, когда брался за работу в «Витязе». Я знал, на что я шёл, и был уверен, что это мой шанс и им надо пользоваться. Прошлый сезон не выбил из колеи? Нет. Я проанализировал всё, сделал выводы и пошёл дальше. А почему он должен выбивать? Это жизнь, это тренерская жизнь, ничего такого сверхъестественного не произошло», — сказал Рябыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Рябыкиным читайте на «Чемпионате»: