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Авангард — Амур. Прямая трансляция
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16:30 Мск
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Рябыкин: почему прошлый сезон должен был выбить из колеи? Ничего сверхъестественного

Рябыкин: почему прошлый сезон должен был выбить из колеи? Ничего сверхъестественного
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Главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин рассказал, что работа в прошлом сезоне в «Авангарде» не повлияла на его будущее.

«Мне нравится наша тенденция в «Витязе», но не могу сказать, что я всем доволен. Есть моменты, которые нам всё-таки надо улучшать. Наверное, к новому клубу ещё до сих пор привыкаю. Где-то можно было бы улучшить оборону, но у нас сейчас такой возможности нет.

Лично у меня никаких опасений не было, когда брался за работу в «Витязе». Я знал, на что я шёл, и был уверен, что это мой шанс и им надо пользоваться. Прошлый сезон не выбил из колеи? Нет. Я проанализировал всё, сделал выводы и пошёл дальше. А почему он должен выбивать? Это жизнь, это тренерская жизнь, ничего такого сверхъестественного не произошло», — сказал Рябыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Рябыкиным читайте на «Чемпионате»:

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