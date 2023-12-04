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Авангард — Амур. Прямая трансляция
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Главный тренер «Витязя» заявил, что постоянно общается с Бобом Хартли

Главный тренер «Витязя» заявил, что постоянно общается с Бобом Хартли
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Главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин рассказал о том, что постоянно общается с бывшим наставником «Авангарда» Бобом Хартли.

«Мы хотим, чтобы «Витязь» был трудовой, рабочей командой. Давайте говорить честно – у нас нет столько мастерства, сколько у «Ак Барса», «Авангарда», СКА. Нам нужно за счёт желания, работоспособности, агрессии добиваться результата.

Любая система работает, если её выполнять. В хоккее много систем, и они все рабочие. Просто кому-то нравится один стиль, кому-то другой. У нас много молодых ребят, тот же Александр Дарьин играет в ведущем звене по 20 с лишним минут за матч, есть Иван Савчик, Владислав Цицюра. Если брать средний возраст – «Витязь» очень молодая команда.

Поддерживаю ли связь с Бобом Хартли? Конечно. Мы постоянно общаемся, разговариваем», — сказал Рябыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Рябыкиным читайте на «Чемпионате»:

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