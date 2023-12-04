«Адмирал» и «Сочи» произвели обмен с участием трёх хоккеистов

«Адмирал» и «Сочи» произвели обмен, в результате которого на черноморское побережье переезжает Николай Чебыкин, а состав «моряков» пополнили нападающие Кирилл Петьков и Дмитрий Завгородний. Об этом сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

26-летний Чебыкин в текущем сезоне за «Адмирал» сыграл 33 встречи, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи с показателем полезности «-10». Всего за свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге Николай играл за такие клубы, как московское «Динамо», «Салават Юлаев», «Трактор», «Спартак». В 156 играх КХЛ форвард набрал 48 (27+21) очков.

25-летний Петьков в нынешней регулярке за «Сочи» провёл 16 матчей, в которых записал на свой счёт одну результативную передачу с показателем полезности «-7». Всего за карьеру в КХЛ Кирилл набрал 50 (25+25) очков в 153 встречах за южан.

23-летний Завгородний — воспитанник омского хоккея. За родную команду сыграл только на уровне МХЛ. В 17 лет переехал в Канаду, где выступал в юниорской лиге Квебека. В последний год работы за океаном нападающий стал третьим бомбардиром команды. После возвращения в Россию дебютировал в КХЛ в составе СКА, но закрепиться молодой нападающий не смог и вновь отправился Америку, но на этот раз в АХЛ (41 матч, 5 очков). После возвращения продолжил карьеру в «Сочи». В первом полноценном сезоне в КХЛ провёл 58 матчей, заработал 19 очков (11+8). На драфте НХЛ в 2018 году был выбран «Калгари Флэймз».