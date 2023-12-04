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Назаров отреагировал на вероятное подписание Ковальчуком контракта со «Спартаком»

Назаров отреагировал на вероятное подписание Ковальчуком контракта со «Спартаком»
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Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал возможное подписание контракта Ильи Ковальчука со «Спартаком».

«Я очень рад, что Илья находит в себе силы в 40 лет выйти на лёд с молодыми ребятами и потягаться. И, как выясняется, не в товарищеском матче, а в официальной игре. Единственная просьба – не переоценивать свои возможности, всё-таки возраст по спортивным меркам солидный. Рад за него, молодец, поддерживает физическую форму и продвигает хоккей в массы. Илья всегда был большим профессионалом», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Илья Ковальчук является воспитанником московского «Спартака», олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трёхкратным обладателем Кубка Гагарина, финалистом Кубка Стэнли. Он приостановил карьеру после сезона-2020/2021. Последним клубом Ковальчука был «Авангард».

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