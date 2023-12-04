Двукратный обладатель Кубка Гагарина оценил уход нападающего Ди из «Металлурга»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал расторжение контракта «Металлурга» и канадского нападающего Жан-Себастьена Ди.

«Возможно, у него что-то не сложилось в команде. В «Металлурге» надеялись на его результативность, но он не проявил её. От легионеров, которые приезжают в Россию, ожидают увидеть высокий уровень игры. «Магнитка» сейчас является лидером чемпионата, в этой команде надо показывать свою игру. Если чего-то не получается, то зачем тогда этого игрока держать? Сейчас лимит на иностранцев сокращён, поэтому клуб освободил место для обмена игроков, которые могут принести ему пользу. Всё логично», — сказал Коньков в интервью Allhockey.

За 18 проведённых встреч на счету Ди три заброшенные шайбы и две результативные передачи.