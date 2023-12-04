«Металлург» расторг контракт с нападающим Жан-Себастьеном Ди

Хоккейный клуб «Металлург» и форвард Жан-Себастьен Ди расторгли контракт, сообщает пресс-служба «Магнитки». Действие соглашения прекращено по обоюдному согласию сторон.

Отметим, что 29-летний форвард пришёл в команду в межсезонье. За 18 проведённых встреч на счету Ди три заброшенные шайбы и две результативные передачи.

Прошедший игровой год Жан-Себастьен провёл в системе «Аризоны Койотс», большую часть игр выступая за фарм-клуб южан «Тусон Роудраннерс». В АХЛ на счету форварда 67 игр и 51 (23+28) очко в сезоне-2022/2023 и четыре игры в НХЛ без набранных очков.

Всего в НХЛ Жан-Себастьен сыграл 37 матчей, в которых набрал 7 (5+2) очков. В АХЛ на счету канадца 557 игр и 354 (159+195) очка в регулярных чемпионатах и плей-офф.