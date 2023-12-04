Вратарь «Автомобилиста»: Дацюк — великий, но он никогда не смотрел ни на кого свысока

Голкипер «Автомобилиста» Владимир Галкин рассказал о совместной игре с Павлом Дацюком.

«В «Автомобилисте» поиграл вместе с Павлом Дацюком? Человек-легенда. Профессионализм на высоком уровне – как он готовится, следит за собой и общается с партнёрами по команде. Честно и открыто мог поговорить и с молодыми, и с ветеранами. Великий, но он никогда не смотрел ни на кого свысока. С его стороны было достойное поведение. В хорошем смысле он ходячая энциклопедия как хоккеист и человек. Не зря выиграл всё в своей карьере. Для молодых игроков это большой пример отношения к делу.

Многие отмечают его чувство юмора? Очень хорошее чувство юмора. В какой-то момент мог очень тонко пошутить, и все громко хохотали. Мог над собой пошутить, сказать, что ещё песочком посыплет», — сказал Галкин в интервью «РБ Спорт».

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев рассказал о голе, который мечтал забить Павел Дацюк: