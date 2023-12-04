Евгения Медведева открыла каток возле «Арены Металлург» в Магнитогорске

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева приняла участие в церемонии открытия катка возле «Арены Металлург» в Магнитогорске.

Напомним, дворец спорта «Арена Металлург» является домашней ареной местного «Металлурга», выступающего в КХЛ.

«Помните, что лёд — он живой, к нему нужно относиться очень бережно, за ним нужно ухаживать, и, самое главное — лёд сделан для того, чтобы на нём кататься, поэтому расписание вы уже знаете, коньки, надеюсь, у всех есть. Холода у нас впереди большие, поэтому всем советую прийти на каток, когда идёт снегопад», — сказала Медведева на церемонии.

«Чемпионат» предлагает посмотреть выступление Медведевой на новом спортивном сооружении в уральском городе:

Напомним, Медведева является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в женском одиночном катании и командных соревнованиях. После Олимпиады фигуристка уехала тренироваться к сппециалисту Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях.