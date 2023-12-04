Кучеров лидирует в гонке за «Харт Трофи» по итогам промежуточного голосования PHWA

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров лидирует в списке кандидатов на «Харт Трофи» — приза, вручаемого наиболее ценному игроку по результатам голосования Ассоциации журналистов НХЛ, сообщает ESPN.

По информации издания, в ходе промежуточного голосования был опрошен широкий круг Ассоциации профессиональных хоккейных писателей (PHWA). Голосование проводилось по принципу, чтобы в пуле голосовавших была представлена ​​вся лига, с целью получить как можно больше точек зрения.

Помимо Кучерова, в список кандидатов на данную индивидуальную награду по итогам голосования были внесены такие хоккеисты, как Куинн Хьюз («Ванкувер Кэнакс») и Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»).

В воскресенье Кучеров стал лидером среди бомбардиров НХЛ с 40 очками в 24 играх. Россиянин идёт с темпом в 137 очков за сезон, что затмит его 128 очков, которые он набрал в сезоне-2018/19, когда впервые завоевал «Харт Трофи». Он также входит в пятёрку лучших по заброшенным шайбам (15).

Кучеров был первым почти в 40% опрошенных нами бюллетеней.

«Кучеров, вероятно, выглядит наиболее опасным, чем он когда-либо был», — приводит слова одного из голосовавших ESPN.