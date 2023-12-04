Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Авангард — Амур. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кучеров лидирует в гонке за «Харт Трофи» по итогам промежуточного голосования PHWA

Кучеров лидирует в гонке за «Харт Трофи» по итогам промежуточного голосования PHWA
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров лидирует в списке кандидатов на «Харт Трофи» — приза, вручаемого наиболее ценному игроку по результатам голосования Ассоциации журналистов НХЛ, сообщает ESPN.

По информации издания, в ходе промежуточного голосования был опрошен широкий круг Ассоциации профессиональных хоккейных писателей (PHWA). Голосование проводилось по принципу, чтобы в пуле голосовавших была представлена ​​вся лига, с целью получить как можно больше точек зрения.

Помимо Кучерова, в список кандидатов на данную индивидуальную награду по итогам голосования были внесены такие хоккеисты, как Куинн Хьюз («Ванкувер Кэнакс») и Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»).

В воскресенье Кучеров стал лидером среди бомбардиров НХЛ с 40 очками в 24 играх. Россиянин идёт с темпом в 137 очков за сезон, что затмит его 128 очков, которые он набрал в сезоне-2018/19, когда впервые завоевал «Харт Трофи». Он также входит в пятёрку лучших по заброшенным шайбам (15).

Кучеров был первым почти в 40% опрошенных нами бюллетеней.

«Кучеров, вероятно, выглядит наиболее опасным, чем он когда-либо был», — приводит слова одного из голосовавших ESPN.

Материалы по теме
Расклад по всем русским в Америке. Кучеров — зверь, Овечкин штурмует исторический олимп
Расклад по всем русским в Америке. Кучеров — зверь, Овечкин штурмует исторический олимп
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android