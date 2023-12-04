Главный тренер «Амура» ответил на вопрос о Бродхёрсте, который травмирован уже три месяца

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов после поражения своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Авангарда» (1:2) высказался об атаке соперника, а также ответил на вопрос о состоянии нападающего команды Алекса Бродхёрста, который травмирован уже три месяца.

«Атака «Авангарда» очень сильная. Конечно, моменты у них были, но Игорь Бобков нас держал в игре. Нормально играли в обороне. Забивать надо!

Когда вернётся Алекс Бродхёрст? По срокам ничего сказать не могу, но перед самым отъездом из Хабаровска у нас была командная тренировка, и он принял в ней участие. Хотя понятно, что не в полную силу. Возможно, после перерыва он вернётся, но подчеркну – возможно. Всё-таки травма была серьёзная, операция серьёзная. Мы его не торопим», — передаёт слова Мартемьянова с послематчевой пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, Бродхёрст получил травму 6 сентября в матче со «Спартаком» и с тех пор находится в списке травмированных.