«Нельзя позориться при своих зрителях». Главный тренер «Авангарда» — о настрое на матчи

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после победы своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над «Амуром» (2:1) подчеркнул важность настроя на матчи, а также прокомментировал большое количество удалений у омичей во втором периоде.

«Как тогда добиться нужного настроя на завтрашний матч с «Барысом»? Мне кажется, ребята занимаются своим любимым делом. И если ты любишь хоккей, то нужно уметь правильно настраиваться, нельзя выходить и позориться при своих зрителях, надо подтверждать свой статус.

Много удалений во втором периоде? Это были неоправданные удаления, которые нас не красят. Не надо тренировать меньшинство и вратаря. Наоборот, нужно зарабатывать большинство, а мы сегодня только один раз сыграли в нём. Значит, мало лезли на ворота, мало заставляли соперника ошибаться», — передаёт слова Кравеца с послематчевой пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.