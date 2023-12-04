«Виннипег» продлил контракт с форвардом Нидеррайтером на три года с кэпхитом $4 млн

«Виннипег Джетс» продлил контракт на три года с 31-летним швейцарским нападающим Нино Нидеррайтером, сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях.

Сообщается, что по новому контракту, который начнёт действовать с сезона-2024/2025, хоккеист будет зарабатывать $4 млн в год. Это та же самая сумма, которая предусмотрена в действующем соглашении игрока, проводящего свой второй сезон в составе клуба из Манитобы.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету Нидеррайтера 14 (6+8) очков в 23 матчах за «Джетс».

На данный момент «Виннипег» имеет 28 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В ближайшем матче 5 декабря канадский коллектив сыграет дома с «Каролиной Харрикейнз».