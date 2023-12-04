Главный тренер «Авангарда» отреагировал на лидерство Ткачёва в гонке бомбардиров КХЛ

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после победы своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над «Амуром» (2:1) прокомментировал лидерство нападающего клуба Владимира Ткачёва в гонке бомбардиров КХЛ.

Напомним, в матче с «Амуром» Ткачёв набрал 2 (1+1) очка и довёл общее количество своих очков в сезоне до 53. Это помогло форварду «ястребов» обойти Николая Голдобина из московского «Спартака», на счету которого 51 очко.

«Ткачёв вышел в лидеры гонки бомбардиров КХЛ? Это не должно мешать. Я считаю, что каждый игрок хочет чего-то добиваться, быть лучшим в КХЛ — это почётно и уважительно. Это важно для нападающего, мы для этого и играем. Слежу ли я за личной статистикой хоккеистов? Да там и без меня хватает людей, которые постоянно говорят об этом. Я, конечно, всё слышу и вижу. Хорошо, что у нас есть такие игроки», — передаёт слова Кравца с послематчевой пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.