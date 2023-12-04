Буше: «Авангард» диктовал игру весь матч, а «Амур» много откатывался и играл от обороны

Нападающий «Авангарда» Рид Буше прокомментировал победу своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над «Амуром» (2:1).

Напомним, в этой встрече американский форвард отметился голом и результативной передачей.

«Мы встречались с командой, которая много откатывается, хорошо играет в обороне, блокирует много бросков. В таких матчах нужно сохранять терпение и пользоваться моментами, когда они выпадают. Соперник неприятно удивил, открыв счёт? Они просто забили гол в большинстве, такое случается, ничего страшного. Но я считаю, что всё-таки мы диктовали игру на протяжение всего матча, а «Амур» сосредоточился на игре от обороны», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.