Рылов: где-то на «Амуре» сказывается усталость от перелётов, прочего. Но это не оправдание

Защитник «Амура» Яков Рылов прокомментировал поражение своей команды в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ от «Авангарда» (1:2).

«Неплохая игра. Что «Авангард», что мы хорошо действовали, здорово шайбу двигали. Индивидуальные ошибки нам не позволили очки набрать. Не скажу, что соперник добавил в третьем периоде. Они играли, как и до этого играли. Просто, повторюсь, наши ошибки привели к поражению. В конце у нас было несколько моментов в том же третьем периоде, но как есть – так есть.

Мы стараемся в каждой игре показывать тот хоккей, который от нас требуют, играть на победу. Получается по-разному. Где-то, может быть, сказывается усталость от перелётов, от всего, но это не оправдание», — сказал Рылов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.