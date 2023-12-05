Никита Кучеров продлил свою результативную серию до 10 матчей

В эти минуты проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает на своей площадке «Даллас Старз». На момент написания новости в матче идёт второй период, счёт — 2:0 в пользу хозяев.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров открыл счёт во встрече на восьмой минуте. Таким образом, россиянин продлил свою результативную серию до десяти матчей. Также игрок принял участие во втором взятии ворот в матче и записал на свой счёт результативную передачу.

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Напомним, 3 декабря «Тампа-Бэй Лайтнинг» встречалась в выездной игре с «Даллас Старз». Игра проходила на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой «Далласа» со счётом 8:1. Для команды из Флориды выездное поражение стало четвёртым подряд в регулярном сезоне-2023/2024.