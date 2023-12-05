Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никита Кучеров продлил свою результативную серию до 10 матчей

Никита Кучеров продлил свою результативную серию до 10 матчей
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает на своей площадке «Даллас Старз». На момент написания новости в матче идёт второй период, счёт — 2:0 в пользу хозяев.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров открыл счёт во встрече на восьмой минуте. Таким образом, россиянин продлил свою результативную серию до десяти матчей. Также игрок принял участие во втором взятии ворот в матче и записал на свой счёт результативную передачу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, 3 декабря «Тампа-Бэй Лайтнинг» встречалась в выездной игре с «Даллас Старз». Игра проходила на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой «Далласа» со счётом 8:1. Для команды из Флориды выездное поражение стало четвёртым подряд в регулярном сезоне-2023/2024.

Материалы по теме
Расклад по всем русским в Америке. Кучеров — зверь, Овечкин штурмует исторический олимп
Расклад по всем русским в Америке. Кучеров — зверь, Овечкин штурмует исторический олимп
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android