Сидни Кросби вышел на единоличное 24-е место в списке снайперов в истории НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимает «Питтсбург Пингвинз». В ходе третьего периода счёт равный — 1:1.

Автором единственной на данный момент шайбы в составе гостей стал канадский нападающий Сидни Кросби, открывший счёт на 20-й минуте встречи. Капитан «Питтсбурга» забросил 565-ю шайбу за карьеру, благодаря чему улучшил свой результат в списке снайперов в истории НХЛ. Канадский форвард вышел на единоличное 24-е место, превзойдя результаты завершивших карьеры Матса Сундина и Джо Нуиндайка (по 564). Следующей целью для Сидни является показатель Патрика Марло (566).

Снайперский рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), на первом же месте среди действующих игроков находится капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (827).