Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург Мг — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сидни Кросби вышел на единоличное 24-е место в списке снайперов в истории НХЛ

Сидни Кросби вышел на единоличное 24-е место в списке снайперов в истории НХЛ
Сидни Кросби
Аудио-версия:
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимает «Питтсбург Пингвинз». В ходе третьего периода счёт равный — 1:1.

Автором единственной на данный момент шайбы в составе гостей стал канадский нападающий Сидни Кросби, открывший счёт на 20-й минуте встречи. Капитан «Питтсбурга» забросил 565-ю шайбу за карьеру, благодаря чему улучшил свой результат в списке снайперов в истории НХЛ. Канадский форвард вышел на единоличное 24-е место, превзойдя результаты завершивших карьеры Матса Сундина и Джо Нуиндайка (по 564). Следующей целью для Сидни является показатель Патрика Марло (566).

Снайперский рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), на первом же месте среди действующих игроков находится капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (827).

Материалы по теме
Сидни Кросби вошёл в топ-25 снайперов в истории НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android