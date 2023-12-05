Голкипер «Аризоны» стал первой звездой недели НХЛ. После этого он «засушил» «Вашингтон»

Национальная хоккейная лига подвела итоги игровой недели (с 27 ноября по 3 декабря), определив тройку лучших игроков.

Третьей звездой стал нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз, набравший 7 (3+4) очков в 3 играх.

Второй звездой признан форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал с 7 (2+5) очками в 2 играх.

Лучшим игроком стал вратарь «Аризоны» Коннор Ингрэм, одержавший 3 победы в 3 играх при 89 отражённых бросках из 94 (94,7% сэйвов, коэффициент надёжности 1,63).

Примечательно, что уже после публикации списка лучших хоккеистов прошлой игровой недели голкипер «Аризоны» продолжил свою впечатляющую серию. Сегодня канадский вратарь отыграл на «ноль» в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (6:0), отразив 26 бросков.