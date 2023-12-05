Уилсон: это должно стать для нас уроком, никто не хочет видеть такой счёт на табло

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал разгромное поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Аризоны Койотс» (0:6).

Напомним, пять из шести голов «койотов» были забиты в первом периоде за 10-минутный интервал игрового времени. «Вашингтон» повторил худший результат по пропущенным шайбам за один период за последние 32 года.

«Возможно, когда ты пропускаешь шайбу рано, игра становится немного другой. Им удалось совершить несколько больших сейвов в начале игры, и с того момента игра ушла из наших рук. Мы разочарованы, никто не хочет видеть такой счёт на табло. Это должно стать для нас уроком. Мы приедем домой и будем вновь исправляться», — приводит слова Уилсона официальный сайт НХЛ.