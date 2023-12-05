Карбери: просто посмотрите на все аспекты игры — «Аризона» нас абсолютно переиграла

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери не увидел положительных моментов в игре своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс» (0:6).

Напомним, пять из шести голов «койотов» были забиты в первом периоде за 10-минутный интервал игрового времени. «Вашингтон» повторил худший результат по пропущенным шайбам за один период за последние 32 года.

«Если вы посмотрите на все аспекты игры — игру вратарей, спецбригад, как и всех остальных — нас в них серьёзно, абсолютно переиграли. Просто взгляните. Спецбригады, игра в большинстве, в меньшинстве. Их большинство работает. Наше — нет. Меньшинство наше не справляется. Их — справляется. Мы не можем найти выход — словно всё сводится к тому, чтобы забивать пять на пять. Мы не можем завершить, и, конечно же, их вратарь — Коннор Ингрэм — играет великолепно и оформляет шат-аут», — приводит слова Карбери RMNB.