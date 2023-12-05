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Василевский признан второй звездой дня в НХЛ

Василевский признан второй звездой дня в НХЛ
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Минувшей ночью в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) прошли шесть матчей, по итогам которых лига определила тройку лучших хоккеистов игрового дня.

Примечательно, что все трое оказавшихся на «пьедестале» — вратари.

Первой звездой дня признан канадский голкипер «Виннипег Джетс» Лоран Броссуа, сделавший 42 сейва во встрече с «Каролиной Харрикейнз» (2:1). Второй звездой стал российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, «засушивший» «Даллас Старз» (4:0) и отразивший 25 бросков. Звания третьей звезды удостоился Коннор Ингрэм из «Аризоны», так и не позволивший Александру Овечкину и его партнёрам по «Вашингтон Кэпиталз» распечатать свои ворота (6:0), сделав 26 сейвов.

Напомним, это первый шат-аут Василевского после длительного отсутствия из-за тяжёлой травмы. В общей сложности россиянин пропустил 207 дней.

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