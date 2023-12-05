Терещенко: в России для хоккея ничего не производят! Всё закупаем с Запада

Бывший нападающий сборной России и ряда клубов КХЛ Алексей Терещенко жёстко раскритиковал ситуацию с производством хоккейной экипировки в стране.

«Мне очень понравилось интервью Николая Фоменко. Он высказался достаточно жёстко, но справедливо. Он сказал, что мы ничего не научились делать. Я имею в виду из экипировки. Клюшки делает компания «Заряд», но не в таком объёме. Но у нас нет ни коньков, ни перчаток, ни щитков, ни самой экипировки. К сожалению, мы её пока не можем делать.

Всё приходится закупать [с Запада]. Сейчас одеть ребёнка в этом плане стоит тысяч 70. Это очень дорого. Клюшки юниорские под 20 тысяч. Есть проблема.

Хоккей в России, наверное, — спорт номер один. Сборная всегда борется за самые высокие места, а мы ничего не производим вообще, от слова «совсем»! Ничего делать не научились, если возвращаться к словам того же Фоменко. Почему не сделали технологии, чтобы не мы покупали, а у нас покупали?! Чтобы у нас было импортозамещение. Чтобы у нас были коньки, щитки, перчатки, налокотники», — сказал Терещенко в интервью Legalbet.

Терещенко — трёхкратный чемпион мира, пятикратный чемпион России и обладатель Кубка Гагарина. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.