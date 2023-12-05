В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на «Маллетт-Арене» в Темпе (США) и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:0.

Таким образом, этот матч стал уже седьмым подряд для капитана «столичных» Александра Овечкина, в котором ему не удалось отметиться заброшенной шайбой. В последний раз россиянин поражал ворота соперника 19 ноября в домашнем матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3).

«Чемпионат» предлагает поучаствовать в опросе: когда Александр Овечкин прервёт семиматчевую безголевую серию?

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету звёздного российского нападающего 14 (5+9) очков в 22 матчах за столичную команду.