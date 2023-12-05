Григоренко: во второй половине сезона каждый матч у «Лады» за четыре очка

Советник генерального директора «Лады», обладатель Кубка Гагарина, двукратный чемпион МЧМ Игорь Григоренко поделился ожиданиями от второй части сезона для тольяттинского клуба.

«Задача «Лады» во второй части чемпионата — набирать 50 процентов очков, что гарантирует место в плей-офф? Глобально все в «Ладе» прекрасно понимают, что ничего сохранять не нужно — как только остановишься, тебя обойдут. Поэтому нацеливаемся на то, чтобы только прибавлять.

Посмотрите, в каком окружении мы в турнирной таблице находимся — Уфа, Омск, Казань, «Магнитка». Отличная компания! Всё это исторические центры Восточной конференции, клубы с максимальными возможностями. И все они к зиме только прибавляют, выдают победные серии.

Вообще сейчас такой отрезок чемпионата, когда ведущие клубы КХЛ начинают накатывать. Возьмите СКА — команду осенью критиковали, а у неё сейчас серия из 11 побед, с реальными шансами вернуться на первое место в лиге, которое армейцы завоевали и в прошлом чемпионате. А как в начале осени ругали «Салават», хотя я говорил, что тренерский штаб Виктора Козлова вытянет команду и выжмет из неё всё.

Поэтому мы прекрасно понимаем, что у нас на Востоке лидеры будут добавлять, а конкуренция только обострится. Впереди жёсткие месяцы турнира. Так что во второй половине сезона каждый матч у «Лады» — не за 50 процентов очков, а за четыре очка. Ментально к этому готовимся», — сказал Григоренко в интервью Russia-hockey.ru.