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Форвард «Сочи» Матвей Мичков пропустит Матч звёзд КХЛ

Форвард «Сочи» Матвей Мичков пропустит Матч звёзд КХЛ
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Нападающий «Сочи» Матвей Мичков из-за болезни не сможет принять участие в Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба южан.

Напомним, 18-летний Мичков в текущем регулярном сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги провёл 30 матчей за ХК «Сочи», в которых забросил 11 шайб и отдал 15 результативных передач. В общей сложности Матвей набрал 26 очков.

Матч звёзд КХЛ состоится на стадионе «СКА Арена» в Санкт-Петербурге 9–10 декабря 2023 года. Соревнование проходит в формате мини-турнира «3х3». В нём играют четыре дивизиона: Харламова, Боброва, Тарасова и Чернышёва. На полуфинальной стадии турнира встречаются два дивизиона. Победители каждого матча сыграют в финале для определения победителя турнира. Проигравшие команды проведут игру за третье место.

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