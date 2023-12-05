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Дубль Кручинина помог «Торпедо» одержать гостевую победу над «Ладой»

Дубль Кручинина помог «Торпедо» одержать гостевую победу над «Ладой»
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В Тольятти закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Лада» принимала нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

На 11-й секунде первого периода Сергей Шумаков с передач Михаила Фисенко и Георгия Солянникова открыл счёт в игре. На 15-й минуте стартового отрезка Максим Летунов с передач Василия Атанасова и Алексея Кручинина сделал счёт 1:1. На 18-й минуте периода Евгений Грошев с передачи Владислава Червоненко вновь вывел автозаводцев вперёд.

На 17-й минуте второго периода Алексей Кручинин с передачи Василия Атанасова во второй раз в игре сделал счёт равным.

В середине третьего периода Богдан Конюшков с передачи Егора Виноградова впервые в матче вывел гостей вперёд. На 16-й минуте заключительного отрезка Алексей Кручинин с передач Николая Коваленко и Василия Атанасова установил окончательный счёт в игре.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2023, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Шумаков (Фисенко, Солянников) – 00:11 (5x5)     1:1 Летунов (Атанасов, Alexei Kruchinin) – 14:39 (5x3)     2:1 Грошев (Червоненко) – 17:49 (5x5)     2:2 Alexei Kruchinin (Атанасов) – 36:22 (5x5)     2:3 Конюшков (Виноградов) – 49:51 (5x5)     2:4 Alexei Kruchinin (Коваленко, Атанасов) – 55:11 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче «Лада» дома сыграет с «Нефтехимиком». «Торпедо» в Магнитогорске встретится с местным «Металлургом». Обе игры состоятся 7 декабря.

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