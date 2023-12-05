Дубль Кручинина помог «Торпедо» одержать гостевую победу над «Ладой»

В Тольятти закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Лада» принимала нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.
На 11-й секунде первого периода Сергей Шумаков с передач Михаила Фисенко и Георгия Солянникова открыл счёт в игре. На 15-й минуте стартового отрезка Максим Летунов с передач Василия Атанасова и Алексея Кручинина сделал счёт 1:1. На 18-й минуте периода Евгений Грошев с передачи Владислава Червоненко вновь вывел автозаводцев вперёд.
На 17-й минуте второго периода Алексей Кручинин с передачи Василия Атанасова во второй раз в игре сделал счёт равным.
В середине третьего периода Богдан Конюшков с передачи Егора Виноградова впервые в матче вывел гостей вперёд. На 16-й минуте заключительного отрезка Алексей Кручинин с передач Николая Коваленко и Василия Атанасова установил окончательный счёт в игре.
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В следующем матче «Лада» дома сыграет с «Нефтехимиком». «Торпедо» в Магнитогорске встретится с местным «Металлургом». Обе игры состоятся 7 декабря.
- 5 декабря 2023
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