Козлов объяснил три выхода «один в ноль» к воротам «Салавата» в игре с «Витязем»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (5:2).

«Хорошее начало, концентрация, отличное движение с нашей стороны все 60 минут. Если бы немного сбавили обороты, были бы проблемы. Ребята играли чётко, выполнили установку. Хорошая концентрация и самоотдача.

Выходы «один в ноль» к воротам – как это объяснить? Была рискованная игра в атаке, но мы стараемся не бить по рукам ребятам за такую игру. Во втором голе у нас была неудачная смена, быстрые нападающие соперника держали нас в тонусе.

В чём видим слабую реализацию большинства? Да, большинство пока не работает, но моменты есть. Где-то ребята слишком сильно хотят забить, где-то ищут получше момент. Больше фокусируюсь на том, как складывается игра «5 на 5». Но мы должны больше работать над игрой в неравных составах, надо отталкиваться от более простой игры.

Шмелёв вышел спустя месяц? Сегодня его тройка выглядела хорошо, было движение и контроль шайбы. Видно, что они играли уверенно.

Почему решили поставить Шмелёва в тройку к Шарову и Сучкову? До болезни Шмелёв хорошо смотрелся с Шаровым, Сучков добавлял энергии, продолжении атаки. Сучков прогрессирует, он заслужил это место с мастерами в одной тройке.

Григорий Панин не так часто подключается и забивает, у него другая роль? Философия нашей игры в том, что мы играем в атаке всей пятёркой. Мы просим защитников больше участвовать в атаке, Григорий смог отдать пас и сам забил. Его роль мы не меняли, просто сейчас он смог забить.

Александр Шаров сегодня оформил дубль, не беспокоит то, что в этом сезоне у него серия с набранными очками и долгая серия без очков? Надеюсь, что сейчас у Александра будет хорошая результативная серия. Он поменял клуб, привык к одним требованиям, мы играем немного по-другому. Думаю, у него была адаптация, сейчас пару игр он играл в центре, это должно придать уверенности», — цитирует Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».