Тренер «Витязя» Рябыкин: серьёзно готовились к «Салавату», но чуть-чуть не доготовились

Главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин рассказал о домашнем поражении от «Салавата Юлаева» (2:5).

«Провалили первый период. Неплохо играли во втором и третьем, но игра состоит из 60 минут. Мы серьёзно готовились к Уфе. Знали, что это быстрый и мастеровитый противник. Видимо, чуть-чуть не доготовились.

Игра в большинстве? Работаем над ним на тренировках. У нас сегодня было неплохое большинство, создавали хорошие моменты. Да, в концовке не хватает этой реализации, хорошего паса, чтобы завершить момент. Входим в зону, шайбу сохраняем, есть угрозы.

Замена Дорожко на Шикина? Максим пропустил три гола. Нужно было что-то делать. Могу сказать, что третий гол был не совсем обязательный, поэтому приняли решение его поменять.

Угольников не играл в третьем периоде? Не совсем доволен его игрой. Кроме момента в первом периоде, он ничем не запомнился. Мы ждём от него энергии, которую он сегодня не привнёс в игру команды», — приводит слова Рябыкина сайт КХЛ.