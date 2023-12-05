«Как говорится, с «детства за «Куньлунь». Игнатьев — о болельщиках клуба в Мытищах

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Виктор Игнатьев прокомментировал победу над «Сочи» (5:4 ОТ) и выразил слова благодарности болельщикам клуба в Мытищах.

«Мы хорошо начали, повели в счёте в первом периоде. Второй период прошёл как качели, было много моментов и у них, и у нас. Ну а в третьем соперники очень прилично добавили и по количеству голевых моментов явно нас превзошли. После четвёртой пропущенной шайбы немножко игра успокоилась и перешла в овертайм, где опять-таки у соперников было больше моментов выиграть этот матч. Но у нас есть Брэндон Ип, который решил исход игры в нашу пользу и принёс эти очень нужные два очка, так что всех наших немногочисленных мытищинских болельщиков с победой. Как говорится, с «детства за «Куньлунь», — цитирует Игнатьева сайт КХЛ.