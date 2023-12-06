«Нэшвилл» в серии буллитов вырвал победу у «Чикаго» в матче НХЛ

В Чикаго завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» уступил «Нэшвилл Предаторз» (3:4 Б).

Шайбами в составе победителей отметились дважды Люк Евангелиста, Марк Янковски и Райан О'Райлли. Также на счету последнего победный буллит в послематчевой серии.

У хозяев отличились дважды Ник Фолиньо и Джейсон Дикинсон.

«Предаторз» набрали 26 очков и занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «хищники» 8 декабря примут дома «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Блэкхоукс» потерпели четвёртое поражение подряд, остались с 15 очками и замыкают таблицу Запада. В ближайшей игре «Чикаго» 8 декабря сыграет дома с «Анахайм Дакс».