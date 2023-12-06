«Нэшвилл» в серии буллитов вырвал победу у «Чикаго» в матче НХЛ
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В Чикаго завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» уступил «Нэшвилл Предаторз» (3:4 Б).
Шайбами в составе победителей отметились дважды Люк Евангелиста, Марк Янковски и Райан О'Райлли. Также на счету последнего победный буллит в послематчевой серии.
У хозяев отличились дважды Ник Фолиньо и Джейсон Дикинсон.
«Предаторз» набрали 26 очков и занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «хищники» 8 декабря примут дома «Тампа-Бэй Лайтнинг».
«Блэкхоукс» потерпели четвёртое поражение подряд, остались с 15 очками и замыкают таблицу Запада. В ближайшей игре «Чикаго» 8 декабря сыграет дома с «Анахайм Дакс».
НХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2023, среда. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 4
Б
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Фолиньо (Джонс) – 05:57 1:1 Евангелиста (Бэрри, Пярссинен) – 22:11 1:2 Янковски (Сиссонс, Фаббро) – 22:37 2:2 Дикинсон (Фолиньо, Власик) – 23:09 3:2 Фолиньо (Андерсон, Джонс) – 25:21 3:3 О'Райлли (Форсберг, Йози) – 32:59 (pp) 3:4 О'Райлли – 65:00
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